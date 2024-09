Studenti da dieci e lode. Il Comune premia il merito: "È un incoraggiamento"

L’ammininistrazione comunale riconosce l’impegno degli studenti che si sono distinti nello studio e nei concorsi dello scorso anno scolastico. Ragazze e ragazzi sono stati premiati martedì, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo. Sono18 gli alunni, residenti in città e frequentanti la terza media negli istituti statali e paritari del territorio, risultati meritevoli di borse di studio del valore di 100 euro (12 studenti) e 200 euro (6 studenti), rispettivamente per la votazione di 9 o 10 e 10 e lode. Il vicesindaco reggente, Cristina Borroni, e l’assessore all’Istruzione, Davide Tarlazzi, hanno avuto il piacere di incontrarli con le loro famiglie per un momento di festa. È stata anche l’occasione per premiare i vincitori di tre concorsi scolastici banditi nell’ambito del Piano di diritto allo studio: Acqua bene comune, Manifesto contro il cyber bullismo e il Premio di giornalismo dedicato ad Alberto Moroni (giornalista castellanzese scomparso prematuramente nel 2004). "Abbiamo voluto celebrare 21 studenti per i risultati da loro raggiunti nel passato anno scolastico – ha detto l’assessore Tarlazzi -. È importante festeggiare i traguardi, soprattutto quando si è in età evolutiva. Sono momenti in cui si viene incoraggiati, in cui si riceve un feedback prezioso: riesci, sei capace, se vuoi, puoi farcela". Ad allietare l’incontro, una serie di brani della Scuola di musica Niccolò Paganini. "Il merito, se non è associato alla fatica dell’impegno quotidiano e alla ricerca di risposte alle domande di senso tipiche della preadolescenza, resta una parola vuota – ha detto il vicesindaco Borroni –. A noi adulti il compito di stimolare nei ragazzi il desiderio di approfondire". S.V.