Stroncato da un boccone di pane a soli cinque anni Oggi i funerali di Edoardo

Si terranno questa mattina, alle 10.30, a Buccinasco i funerali di Edoardo, il bimbo di 5 anni morto l’altro giorno all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto soffocato da un boccone di pane. Edoardo, al termine della cerimonia funebre, verrà trasferito nel cimitero di Vermezzo con Zelo per la sepoltura. Edoardo era apparso subito in condizioni disperate lunedì sera, quando è avvenuto il tragico incidente. I genitori avevano tentato di tutto e così i soccorritori e l’equipe giunta con l’elisoccorso. I medici del Niguarda, pur in una situazione critica che lasciava ben poche speranze, hanno continuato le cure fino all’ultimo. A Buccinasco oggi sono attese centinaia di persone per l’ultimo saluto.

G.M.