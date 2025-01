Straordinarie Natività artistiche. Visite a presepi, chiese e musei

Straordinarie Natività: visite a chiese e presepi tra Varesotto e Ticino. Archeologistics presenta la terza edizione del ciclo dedicato alle rappresentazioni artistiche della Natività. Il programma propone visite guidate in alcune chiese e musei, offrendo un viaggio nella storia dell’arte tra opere spesso poco conosciute ma di gran valore.

A gennaio visite al Museo Baroffio al Sacro Monte di Varese per scoprire le “Natività antiche e contemporanee“ e all’Oratorio della Natività del Beneficio Beccaria a Coldrerio (Mendrisio) per ammirare una suggestiva “Nascita di Gesù barocca“.

Novità di quest’anno è l’appuntamento del 2 febbraio, in occasione della festa della Candelora, alla Chiesa di Santa Maria in Corte a Mombello. Calendario degli appuntamenti: oggi Museo Baroffio al Sacro Monte, esplorazione delle "Natività antiche e contemporanee“, con opere dal romanico all’arte contemporanea, e visita al Santuario di Santa Maria del Monte per ammirare gli altari dell’Adorazione dei Magi e della Presentazione al Tempio.

Domenica, Oratorio della Natività del Beneficio Beccaria, Coldrerio (Mendrisio), visita agli affreschi seicenteschi che narrano la Natività, la Circoncisione e la Presentazione al Tempio, in un edificio restaurato e poco noto.

Domenica 2 febbraio: Chiesa di Santa Maria in Corte, Mombello, celebrazione della festa della Candelora con una visita alla chiesa duecentesca e al suo affresco sull’antica dedicazione alla Purificazione della Vergine.

Christian Sormani