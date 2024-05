StraLegnanese, appuntamento con la storia: si corre l’edizione del centenario

Legnano (Milano), 10 maggio 2024 - La U.S. Legnanese 1913 inaugura la stagione running con la StraLegnanese per il Centenario, in calendario domenica 12 maggio.

Si tratta di una gara podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati di corsa che potranno scegliere tra la prova di 5km e quella di 10km attraverso i monumenti della città. Quella del 2024, con ritrovo in largo Tosi alle 8:30 e partenza alle 9:00 in punto, è un’edizione davvero speciale, a cominciare dal suo nome che celebra proprio il centenario della città di Legnano.

Era infatti il 15 agosto 1924 quando Re Vittorio Emanuele III firmava e consegnava il regio decreto che, riconoscendone la valenza economica e industriale, le importanti tradizioni storiche e culturali, e il numero di abitanti, concedeva al Comune di Legnano il titolo di Città. Non è un caso quindi che la StraLegnanese del Centenario attraverserà cinque luoghi speciali e simbolici della città, ognuno con la propria storia e la propria importanza.

Piazza San Magno, il cuore pulsante e vitale di Legnano, circondata da edifici secolari e centro di aggregazione per l’intera comunità; Palazzo Malinverni, dimora d’epoca, oggi Palazzo Comunale, incarna l’eleganza e il fascino dell’architettura locale; il Castello Visconteo di Legnano, simbolo di forza, tradizione e cultura, una maestosa fortezza che domina il panorama cittadino; la Manifattura Legnanese, testimonianza dell’industria locale e del lavoro artigianale, è parte integrante del tessuto economico di Legnano; il Monumento al Guerriero, un’icona che evoca le tradizioni storiche di Legnano e il suo legame con il Palio, imperdibile celebrazione annuale di fine maggio.

E di speciale, la Stralegnanese per il Centenario avrà anche una maglia tecnica celebrativa, un’edizione a tiratura limitata nera e oro: il nero, che richiama uno dei colori distintivi della blasonata ultracentenaria società sportiva; l’oro, che ricorda l’importanza della celebrazione di quest’anno.