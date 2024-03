Stop alla Dengue a Malpensa. Scatta la disinfestazione degli aerei dai Paesi a rischio

Parola d’ordine: prevenzione per contrastare la Dengue. Al momento non c’è nessun allarme, "In questa fase, la situazione è sotto controllo", le parole rassicuranti arrivano dai partecipanti all’incontro organizzato con il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e i responsabili dell’Ufficio della Sanità Aerea di Malpensa, i rappresentanti di Sea e Ats per condividere le attività che saranno effettuate nei prossimi mesi su tutto il territorio di Ats Insubria, per la prevenzione e il controllo delle Arbovirosi, come la Dengue. Anche all’aeroporto di Malpensa è stata attivata la vigilanza per la disinfestazione degli aerei provenienti da Paesi a rischio e delle aree intorno allo scalo. Prosegue dunque l’attività di sorveglianza da parte di Ats, nell’incontro dell’altro giorno, spiega Salvatore Gioia, direttore generale di Ats Insubria "Abbiamo posto le basi per coordinarci ancora meglio con i Comuni, il Ministero, Regione e Sea - Mi sento quindi di rassicurare la popolazione in quanto le azioni preventive mirate sono state effettuate nei tempi previsti dai protocolli". Ats Insubria ha dato seguito al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi ( 2020-2025, tenendo conto che la trasmissione della malattia avviene tramite insetti vettori del genere zanzara Aedes, di cui le specie Aedes aegiptus, che, al momento, non è presente nelle nostre zone e Aedes albopictus, comunemente detta "zanzara tigre", che invece è presente nel nostro territorio. Fino a ottobre verrà effettuata una "disinsettazione preventiva sui territori comunali con prodotti larvicidi che eliminino le larve e gli insetti possibili vettori del contagio". R.F.