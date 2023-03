Stop ai cinghiali nel vigneto comunale

Il vigneto comunale è a Tradate un bene prezioso, legato alla storia del territorio, su cui si trova il santuario della Madonna delle vigne e va tutelato. Purtroppo ha un nemico, il cinghiale da cui bisogna difenderlo per salvare la produzione di uva e dunque di vino. L’autunno scorso la vendemmia non c’è stata proprio a causa della devastazione da parte dei cinghiali che con la loro incursione causarono un vero disastro. Niente raccolta di grappoli, niente vendemmia, festa attesa anche dagli alunni. Quest’anno l’Amministrazione ha deciso di intervenire a protezione delle vigne. L’intenzione è di realizzare una recinzione senza filo spinato ma in materiale robusto per respingere i cinghiali dal Parco e salvare il raccolto che fino al 2021 ha prodotto 20 quintali di uva, poi diventata ottimo vino con l’etichetta " Madonna delle vigne".