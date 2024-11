Stipendi bassi. Dipendenti comunali verso lo sciopero

I dipendenti del Comune sono in stato di agitazione. Lo hanno indetto Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, i cui rappresentanti, illustrano le ragioni della mobilitazione. "In considerazione del fatto - si legge nella nota - che il Comune di Mornago non liquida gli istituti economici previsti dalla contrattazione decentrata a partire dall’anno 2022. Inoltre, non è stata attivata la contrattazione anno 2024, con il rischio che il contratto decentrato non venga sottoscritto per tempo". I sindacati denunciano una situazione di inerzia da parte del Comune che danneggerebbe economicamente i dipendenti, "andando ad incidere negativamente su stipendi che attualmente sono i più bassi del settore pubblico". L.C.