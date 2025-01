Stalli “rosa” per le donne in gravidanza

Spostarsi in auto con figli piccoli, oppure in gravidanza, è complicato. Spesso i parcheggi sono scomodi o lontani dalla destinazione da raggiungere. Ora però un aiuto arriva dal Comune. Le gestanti e i genitori con figli fino a due anni di età, residenti a Rescaldina, potranno richiedere il "contrassegno rosa" che permette di sostare negli stalli riservati ai veicoli a servizio di queste categorie di persone. Gli stalli rosa si trovano in prossimità di servizi pubblici o centri commerciali. La richiesta va effettuata tramite l’apposita modulistica e inoltrata al comando di Polizia locale con le consuete, tre modalità: una Pec, la consegna a mano al protocollo, oppure tramite raccomandata.

Alla domanda devono essere allegati questi documenti: per la gestante, una copia del certificato medico che attesti lo stato di gravidanza e copia del documento di identità in corso di validità. Per il/i genitore/i: l’autocertificazione della nascita del figlio e una copia del documento di identità in corso di validità. I contrassegni per le gestanti scadono al momento del parto e possono essere "aggiornati" con quello per genitori, quelli per genitori scadono al compimento del secondo anno del figlio per il quale il pass è stato rilasciato. Poiché i contrassegni sono legati all’età dei piccoli, ne possono essere richiesti uno per figlio per ogni genitore residente a Rescaldina. La regolamentazione dell’utilizzo degli stalli può variare da Comune a Comune, chi li utilzza deve fare attenzione alla segnaletica sulla quale sono indicate le modalità di fruizione. I documenti richiesti si possono scaricare dal sito dell’Amministrazione comunale.

S.V.