Stage per infermieri dell'America Latina a Varese grazie a Gulliver

Si svolgerà nel fine settimana a Varese un appuntamento musicale che ha l’obiettivo di sostenere un nuovo progetto del Centro Gulliver, storica realtà cittadina attiva da quasi 40 anni nel sociale. L’appuntamento è per sabato 9 settembre alle 21, nella Basilica di San Vittore, nell’ambito delle celebrazioni per il settenario dell’Addolorata. Protagonista della serata sarà Lorenzo Bonoldi, che dal 2008 è organista titolare del Teatro alla Scala di Milano. Il concerto è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su eventbrite. I partecipanti potranno effettuare una donazione a favore del Progetto Magellano, che prende il nome dall’esploratore portoghese che scoprì il passaggio tra Atlantico e Pacifico. L’iniziativa guarda all’America Latina: obiettivo realizzare sul territorio stage dedicati agli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in infermieristica delle università di Perù e Paraguay. Gulliver metterà a disposizione il suo know how e il polo di Cascina Tagliata. L.C.