Stadio Mari, campo impraticabile. Il club lilla costretto a migrare. Domenica si gioca a Gallarate

Il Legnano si trova ancora una volta a fare i conti con il malandato manto erboso del Giovanni Mari, che pare aver dato tutto quel che poteva dare. La sfida contro il Sedriano, prevista per domenica, si disputerà con ogni probabilità a Gallarate, laddove i lilla hanno chiesto e ottenuto di giocare in notturna, alle 20.30. Un accordo agevolato anche dalla disponibilità del presidente del Sedriano, Cardamone, ex di casa lilla, che non ha opposto resistenze.

La decisione non sorprende: il Mari, mai come quest’anno, si è rivelato un campo martoriato da usura e intemperie, con il tappeto d’erba ormai ridotto a un simulacro del verde che fu. Troppo sfruttato tra giovanili dell’Academy e i Frogs, il terreno di gioco si trova in condizioni talmente pietose da non poter garantire affidabilità sino al termine della stagione. Un handicap pesante per un Legnano che, puntualmente, si vede costretto a migrare quando la stagione entra nella fase cruciale. Così, la dirigenza lilla guarda altrove per concludere il campionato di Eccellenza, in una peregrinazione forzata che ormai sembra essere la norma più che l’eccezione. Sul tema ha voluto dire la sua anche il direttore generale dei lilla, Roberto Nava: "Eh quando si ricevono i contributi per la manutenzione e non si esegue, in tanti paesi civili lo definiscono in altro modo, ma ce lo facciamo piacere, purtroppo la Municipalità non aveva scelta, ma penso che ci sia in atto un cambiamento che senza dubbio porterà altri risultati nel salotto buono del calcio".

Altre trasferte per i tifosi lilla, costretti a migrare ormai da tempo anche quando si dovrebbe giocare in casa con trasferte scomode e neppure così vicine a casa. Purtroppo la situazione da qualche anno appare sempre più drammatica sul fronte degli impianti sportivi, carenti più che mai per una città di oltre 60mila anime

Ch. So.