Stabile ristrutturato, ma è odissea per trovare un gestore

"È innegabile che le formule proposte fino ad oggi per trovare un gestore dello stabile della ex Rsa Accorsi non abbiano incontrato particolare riscontro e di questo abbiamo dovuto prendere atto": il vice sindaco di Legnano, Anna Pavan (foto), non può certo nascondere i limiti incontrati fino ad oggi nella seconda parte del percorso, quella che mirava a identificare un gestore. Conclusi i lavori di ristrutturazione nel 2020 e messi a disposizione 38 tra monolocali e bilocali per il social housing (cosa diversa dall’housing sociale) l’amministrazione aveva individuato un percorso che passava dalla co-progettazione, scegliendo di interfacciarsi con il solo mondo del terzo settore. Fallito il primo tentativo il Comune ci aveva riprovato, rimodulando il bando. Per sbloccare la situazione aveva anche partecipato a un bando di Fondazione Cariplo che avrebbe permesso al Comune di incassare 700mila euro, ma è arrivata la conferma del mancato finanziamento. P.G.