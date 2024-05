Sport di squadra e universitari. Sul lago spunta Dragon Boat

Inaugurato sul lago di Varese il Dragon Boat per gli studenti, i docenti e il personale tecnico e amministrativo dell’Università dell’Insubria, un progetto realizzato dal Cus Insubria con la collaborazione di Arcadia. L’imbarcazione, con una testa di drago a prua e una coda a poppa, accoglie un equipaggio composto da 20 persone che remano con una pagaia, seduti in coppie di due su assi di legno, seguendo il ritmo dato dal tamburino a prua, mentre a poppa c’è un timoniere che tiene la rotta. Quella del Dragon Boat è un’antica tradizione cinese arrivata in Italia negli anni Ottanta e poi "ufficializzata" come sport nel 1997 grazie alla Federazione Italiana Dragon Boat, organismo riconosciuto dalla Federazione europea e internazionale. Il 21 e 22 settembre a Firenze sull’Arno si svolgerà la XXII sfida nazionale di Mini Dragon Boat organizzata dall’associazione nazionale dei circoli italiani universitari, appuntamento per il quale si sta preparando anche l’equipaggio dell’Insubria, allenato da Mauro Mazzoccato. R.F.