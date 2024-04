Spettacolo a Schiranna. La Coppa di canottaggio ha riempito le tribune di appassionati e famiglie

Il sole ieri ha baciato Varese con una giornata con condizioni meteo perfette e temperature quasi estive: il miglior modo per dare il via al fine settimana dedicato al canottaggio internazionale. Alla Schiranna sono cominciate le regate della prima tappa della Coppa del mondo, che proseguirà fino a domenica sulle acque del Lago di Varese. Sono previsti altri due giorni di sole e caldo, dopo le difficoltà nei preparativi della vigilia a causa dell’acqua alta dovuta alle continue piogge. Lo ha sottolineato anche il sindaco Davide Galimberti.

"Il meteo, dopo le tante sofferenze delle scorse settimane, finalmente ci ha concesso tanto sole e un clima perfetto per assistere a questa Coppa del mondo che sta regalando grandi emozioni ed un livello davvero alto di competizione. Siamo soddisfatti di come è iniziata e siamo certi che si proseguirà su questa strada". La risposta dei tifosi è stata importante fin dalle 10 del mattino: le tribune posizionate davanti al traguardo sono state subito prese d’assalto dai supporter provenienti da tutto il mondo che si sono goduti un totale di 38 regate.

Presenti anche tante famiglie tra il pubblico in riva al lago. I numeri dell’evento sono davvero importanti, con 34 nazioni partecipanti e oltre 450 atleti in gara, a cui si affiancano tecnici e staff per un totale di 700 persone accreditate. Numeri a cui si aggiungono appunto quelli dei tifosi internazionali che hanno raggiunto Varese per seguire l’evento, con ottime ricadute in particolare nel settore dell’accoglienza e della ristorazione. In base ai dati forniti dalla Camera di Commercio nel 2023 l’incidenza sulle visite turistiche del territorio legate agli appuntamenti del canottaggio era stata di ben 100mila persone. Fondamentale per la buona riuscita dell’evento la presenza di più di 400 volontari, giovani studenti delle scuole varesine. Oggi si prosegue con le gare con l’inizio delle regate previsto per le 10.