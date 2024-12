Spesa solidale destinata agli “invisibili“. Tessere consegnate da tutte le contrade

Circa 27mila euro raccolti e oltre mille tessere della spesa solidale distribuite a favore dei bisognosi delle diverse parrocchie della città, suddivise equamente e poi consegnate alle diverse contrade che hanno infine pensato a “recapitarle“: consiste in questo la tradizionale iniziativa messe in pista dalle contrade legnanesi e che, per quanto riguarda la San Bernardino, si è concretizzata attraverso la consegna delle tessere assegnate alla contrada bianco-rossa pochi giorni prima di Natale. Le tessere della spesa solidale, donate dal Collegio dei Capitani attraverso l’iniziativa ormai giunta alla sua nona edizione e con un impegno sempre più crescente, infatti, sono state consegnate nelle mani di don Walter Zatta, parroco di San Paolo e cappellano di contrada, intervenuto alla cena degli auguri. "Natale è sinonimo di famiglia – hanno detto i reggenti della contrada ringraziando gli intervenuti alla cena - e la contrada è una grande famiglia".

Dal 2016 il Collegio con una serie di partner si preoccupa di fornire buoni per l’acquisto di beni di prima necessità alle persone in difficoltà.

La spesa solidale di quest’anno aveva come obiettivo l’aiuto agli “invisibili“, ovvero quelle persone che non si rivolgono neanche alla Caritas per vergogna o per altri motivi. Come anticipato, quest’anno la quota totale per le tessere raccolta dall’iniziativa del Collegio dei Capitani è di circa 27mila euro (26.800), che corrisponde a 1.072 tessere, distribuite nelle otto contrade, per un totale di 134 tessere da 25 euro a Contrada.

P.G.