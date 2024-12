"Spegni il cellulare". I giovani sperimentano la “disconnessione“

Spegni il cellulare, accendi le relazioni: giovedì in biblioteca una serata di Dis(connessioni) dagli smartphone e di riconnessione con le relazioni reali. L’iniziativa, organizzata dal gruppo #BiblioGiovani, è semplice. La regola è chiara: all’ingresso i partecipanti consegneranno i propri cellulari, che saranno imbustati e messi da parte per tutta la durata dell’evento, dalle 20.45 alle 23.30. Nelle sale della biblioteca, lontani dalle notifiche e dai social media, si potranno riscoprire attività che favoriscono il contatto umano e la creatività: lettura, disegno, scrittura, uncinetto, musica. L’idea prende spunto dalle serate “disconnesse“, che stanno conquistando le principali capitali europee e si stanno rapidamente diffondendo nel Milanese, per creare aggregazione e offrire un’esperienza diversa, senza l’intermediazione della tecnologia. Al primo piano della biblioteca saranno allestiti spazi dedicati alle diverse attività con l’esibizione live del duo acustico Plastic Fingers, mostra fotografica con scatti di grace.ph, che raccontano le serate estive di Biblionote (nella foto), e un “tisanina party“ per gustare tè e tisane in compagnia (da sorseggiare nella propria tazza portata da casa). L’iniziativa è un’occasione di vivere la biblioteca in modo nuovo, trasformandola in uno spazio d’incontro libero e creativo.

Christian Sormani