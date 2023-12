Sparisce il murale del partigiano Pesce: l’Anpi attacca il Comune

Sparisce nel nulla il murale del partigiano Giovanni Pesce e l’Anpi fa polemica col comune. Nei giorni scorsi è stato cancellato il murale raffigurante il partigiano "Visone", milanese, e medaglia d’oro per la Resistenza. Si trattava di un’opera che lo raffigurava e che era stata realizzata nel 2008 sotto il porticato dell’ex Meccanica. Oggi è stata cancellata durante i lavori di riqualificazione scatenando una polemica fra amministrazione comunale, Anpi e Partito democratico che ha portato il caso in consiglio comunale chiedendo di "ripristinarlo al più presto, rifacendolo e disegnando affianco a Pesce anche l’amata moglie Onorina". A tranquillizzare gli animi ci ha pensato l’assessore Sergio Parini: "Abbiamo avuto la colpevole disattenzione di non informare l’Anpi, ma quel murale era in condizioni pietose a causa di infiltrazioni d’acqua e distacco dell’intonaco ed era anche stato danneggiato anche con delle bombolette. Condizioni queste che hanno portato a pensare che rifare l’opera sia meno oneroso che sistemarla. Mi ha comunque colpito il fatto che quel murale è stato lasciato all’incuria per 15 anni. In ogni caso verrà rifatto e per quanto mi riguarda, mi piace l’idea del Pd di aggiungere anche la moglie nel murale. Ogni riquadro del muro vorremmo dedicarlo all’opera di un artista. Ch.S.