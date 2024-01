Spari davanti a un locale. Si costituisce il ragazzo sospettato dell’agguato

È stato arrestato dai carabinieri un 23enne di Cuasso al Monte, gravemente indiziato di aver commesso un tentato omicidio nei confronti di un 25enne. I fatti risalgono alla tarda serata di venerdì, ad Arcisate, nei pressi della stazione ferroviaria. Dalla ricostruzione emersa a seguito delle indagini condotte dall’Arma, il 23enne sarebbe arrivato a bordo di una piccola utilitaria davanti a un locale e avrebbe esploso nei confronti della vittima un colpo d’arma da fuoco, utilizzando probabilmente un fucile da caccia, per poi darsi alla fuga. La vittima, colpita all’addome, è stata soccorsa dagli amici e trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove si trova attualmente in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

I carabinieri hanno raggiunto il luogo della sparatoria e visionato le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza. In base a questi elementi e a quanto dichiarato da alcuni testimoni, è stato possibile risalire alla possibile auto utilizzata dall’autore dell’agguato. Le ricerche si sono svolte ininterrottamente fino alla tarda mattinata di ieri, quando il presunto autore, con il proprio difensore di fiducia, ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Il 23enne è stato tratto in arresto.

A seguito della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione due cartucce identiche a quella esplosa ritrovata sul luogo dell’agguato. Altri accertamenti sono ancora in corso per scoprire il movente alla base del gesto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Varese. Il giovane è alla casa circondariale dei Miogni a disposizione dell’autorità giudiziaria.Lorenzo Crespi