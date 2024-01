Legnano, spaccia sotto le finestre del commissariato. Bloccato un minorenne

Legnano (Milano), 3 gennaio 2024 – Tra tutti i luoghi della città ha scelto proprio il parcheggio sotto le finestre del commissariato di polizia per spacciare, ma la presenza non è sfuggita all’occhio allenato degli agenti: l’episodio ha avuto come teatro l’area parcheggio tra via Matteotti e via Gilardelli. Protagonista della vicenda è stato un 17enne italiano.

Il giovane, infatti, è stato identificato sull’auto di proprietà di un 20enne (anche lui italiano) all’interno dell’area parcheggio del centro: la situazione ha subito attirato l’attenzione degli agenti del commissariato e anche la prima reazione dei due, dimostratosi fin da subito indisponenti e poco collaborativi, non ha fatto altro che confermare i dubbi.

Gli agenti della volante hanno dunque deciso di passare al controllo: la perquisizione del 20enne alla guida dell’utilitaria ha portato alla sanzione e alla segnalazione per uso personale di stupefacenti, perché il giovane è stato trovato in possesso di cinque grammi di hashish. Come se non bastasse e come previsto in questa situazione, per il 20enne è scattato anche il ritiro della patente.

Il passeggero di 17 anni possedeva otto piccoli involucri di hashish già confezionati, per tredici grammi complessivi, una modica quantità di cocaina e a 270 euro in contanti: il giovane è stato dunque denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e gli è stato sequestrato il telefono cellulare.

Sempre nei giorni scorsi i controlli di polizia hanno anche portato alla segnalazione per uso personale di stupefacenti di un cittadino italiano di 53 anni, fermato dagli agenti mentre si aggirava in piazza Ferrè incappucciato e col volto coperto parzialmente da una mascherina chirurgica: l’uomo aveva addosso 10 grammi di marijuana.