Droga nell’auto. In manette due irregolari

CAMISANO (Cremona)

Viaggiavano ad alta velocità con un’auto di grossa cilindrata sulla 591 che da Crema va a Romano di Lombardia, quando sono stati intercettati in territorio di Camisano da una pattuglia del nucleo Radiomobile di Crema. Nel pomeriggio di domenica a bordo dell’auto fermata i militari hanno trovato due stranieri di 28 e 26 anni che ai controlli sono risultati irregolari in Italia e senza fissa dimora. Viste le loro posizioni di irregolari e il nervosismo, i militari hanno perquisito l’auto e dietro un sedile hanno trovato nascosti tre panetti di hashish del peso di un etto ciascuno. Inoltre i due avevano in tasca una dose di cocaina e 860 euro, si presume frutto della vendita di stupefacenti. Entrambi sono stati portati in caserma a Crema e lì arrestati. Uno dei due ha passato la notte in guardina, mentre l’altro è stato portato a Ca’ del Ferro, in attesa del processo per direttissima. P.G.R.