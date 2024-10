Spaccio. Bloccato ventenne

All’alba di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato per spaccio a Legnano un cittadino italiano di 26 anni, con precedenti specifici. Il giovane è stato colto di sorpresa mentre era in possesso di circa 50 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Al termine di una perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto la sostanza presso la sua abitazione. Merce questa che era custodita all’interno di un armadio. L’analisi delle conversazioni presenti nel telefono del giovane hanno permesso di trovare una serie di contatti con potenziali assuntori alla ricerca della sostanza, tutti clienti del giovane. La Procura di Busto Arsizio ha disposto il rito per direttissima. Ch.S.