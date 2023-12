Sovrappasso della 336. Via ai lavori

Lavori di manutenzione straordinaria in vista per il sovrappasso della superstrada 336 in territorio di Busto Arsizio. La giunta, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria del sovrappasso della strada statale 336 e il quadro economico di spesa pari a 500mila euro. L’intervento è finanziato dalla Regione che con la Legge Regionale del 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" ha istituito apposito fondo finalizzato al sostegno di finanziamenti di investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio derivante dall’emergenza da Covid-19. In quel contesto il Comune aveva avanzato richiesta di contributo ai fini della manutenzione straordinaria del sovrappasso della Ss 336, di via del Roccolo e Montegrappa. Ma l’aumento dei prezzi delle materie prime che si è manifestato dopo il contributo di 500mila euro ha determinato la necessità di ridefinire l’ambito dell’intervento.