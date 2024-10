Sottopasso ferroviario, sì al progetto

La giunta ha approvato nei giorni scorsi la presa d’atto degli studi di fattibilità e del progetto per la creazione di un sottopasso ciclopedonale che consentirà a ciclisti e pedoni, che vogliano evitare il passaggio a livello di viale Mazzini, di arrivare in via Giramo senza passare sui binari, né dover aspettare il passaggio dei convogli a sbarre abbassate prima di attraversare. La delibera è stata assunta in funzione della richiesta di fondi alla Regione, sulla base del bando che mette a disposizione ben 41 milioni a fondo perduto per migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie presenti nei centri abitati attraverso la realizzazione di opere capaci di collegarle in maniera armonica al tessuto urbano. "La partecipazione al bando si inserisce perfettamente nell’obiettivo finale di questa maggioranza, ovvero la realizzazione del raddoppio ferroviario – spiega il sindaco Cesare Nai –. L’aggiudicazione del bando ci consentirebbe di realizzare un collegamento rapido, riservato a pedoni e ciclisti, per bypassare il passaggio a livello di viale Mazzini e favorire uno sviluppo più armonico del tessuto urbano, semplificando il collegamento tra i quartieri della città, attualmente divisi dalla ferrovia". L’elaborazione del progetto ha visto una fase di coprogettazione con Rfi. "Questo – aggiunge Nai – a riprova che è un passaggio propedeutico, inserito nel piano complessivo del raddoppio e per smentire chi sostiene che il raddoppio non sia effettivamente tra gli obiettivi primari di questa amministrazione". Giovanni Chiodini