Sospettato di rapina. Arrestato 44enne

Ha 44 anni l’uomo arrestato dalla polizia locale a Robecco sul Naviglio, nella frazione di Casterno, sospettato di voler compiere una rapina. Ieri, in tarda mattinata, gli agenti hanno notato uno scooter con targa occultata vicino alla farmacia. A bordo due uomini con casco e visiera nera. Il mezzo era lo stesso avvistato nei paraggi dell’ufficio postale di Pontevecchio di Magenta pochi giorni fa, quando è stata commessa una rapina a mano armata. La polizia locale ha seguito i due uomini, ma loro hanno tentato la fuga con lo scooter. A un certo punto il conducente ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra. Uno dei due è stato immediatamente bloccato e ammanettato: è un 44enne italiano residente a Rozzano, arrestato per porto abusivo d’arma. Il complice è riuscito a dileguarsi per le vie di Casterno. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le ricerche, al momento senza risultato. Il sospetto è che i due avessero in mente di tentare una rapina alla farmacia. L’arrestato è stato trasferito nella camera di sicurezza del comando carabinieri di Abbiategrasso in attesa del trasferimento a Milano per la direttissima. Graziano Masperi