Sos vandalismi. Raid al posteggio dell’ospedale

Auto vandalizzate nel parcheggio dell’ospedale Fornaroli. Per gli utenti sta diventando un vero e proprio allarme. L’altro giorno una signora di Sedriano si era recata al nosocomio di Magenta per prenotare una visita dall’ortopedico. "Sono uscita poco dopo mezzogiorno e sono salita in auto – racconta –. Ho percorso circa trecento metri per arrivare in via Milano, dove c’è la sede dell’Inps, quando una persona mi segnala un problema. Mi fermo e scopro che la ruota della mia auto era sgonfia".

La donna si è fatta aiutare dal figlio e ha portato la vettura dal gommista. Hanno scoperto che era stata vandalizzata. Da diversi giorni un nordafricano girerebbe armato di taglierino. Avrebbe già causato non pochi problemi nel parcheggio dell’ospedale Fornaroli e non si può escludere che anche questi atti di vandalismo siano opera sua. A suo carico pendono delle denunce a piede libero. Alcuni giorni fa un pensionato di Magenta aveva trovato l’auto rigata.

L’assessore alla Sicurezza e vicesindaco Enzo Tenti ha assicurato che la polizia locale e i carabinieri compiono, pressoché quotidianamente, un giro all’esterno dell’ospedale. I nordafricani che chiedono la carità sono diminuiti rispetto al passato. "Diverse ore del servizio di pattugliamento vengono dedicate proprio all’area del Fornaroli – assicura Tenti – naturalmente con l’obiettivo di incrementare sempre più il dispositivo di sicurezza".

Graziano Masperi