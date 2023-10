Sos incendio in abitazione. Salvato un bimbo di due anni

Momenti di paura si sono vissuti nel pieno centro di Abbiategrasso nella notte tra domenica e lunedì. Da un appartamento di via Passaggio Centrale sono partite le fiamme che hanno divorato i locali. E’ successo verso le tre di notte quando sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Un bimbo di due anni è stato messo in sicurezza grazie alla prontezza del papà e di altre persone. Giunto sul posto anche l’equipaggio di un’ambulanza. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite o intossicazioni gravi. I vigili del fuoco hanno domato il fuoco dopo un lavoro difficoltoso e proseguito per alcune ore. Anche il negozio di gastronomia Fasani, situato sotto l’appartamento divorato dalle fiamme, ha subito dei danni ed è rimasto chiuso nella giornata di ieri. Non a causa delle fiamme, non essendo rimasta direttamente coinvolta nell’incendio, bensì per l’acqua che ha causato l’allagamento del locale. Anche i carabinieri hanno raggiunto via Passaggio Centrale per l’avvio delle indagini sulle cause del rogo. G.M.