Solidarietà e festa coi pompieri

Sabato Marnate ospiterà per la prima volta il tradizionale appuntamento natalizio di solidarietà organizzato dall’Associazione Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. L’evento si terrà presso le scuole Gabelli, coinvolgerà oltre 40 associazioni di volontariato e più di mille assistiti, con la distribuzione di pacchi dono contenenti generi alimentari, giocattoli e vestiario per bambini e famiglie in difficoltà. Protagonisti della giornata saranno Babbo Natale, il percorso dell’Accademia dei Mini Pompieri, dimostrazioni delle tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e l’esposizione di mezzi storici e operativi dei Vigili del Fuoco.