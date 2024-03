Sociale, cultura e ambiente: 390mila euro di contributi

La Fondazione Ticino Olona ha pubblicato i nuovi bandi per il 2024. A disposizione degli enti del terzo settore del territorio ci sono 390mila euro, ripartiti per ambiti sociale, cultura e ambiente. "Fondi che, speriamo, consistano in una boccata d’ossigeno per quanti necessitano di un contributo che valorizzi il proprio progetto creando un moltiplicatore di risorse in un circolo virtuoso a vantaggio dell’intera comunità – commenta il presidente, Salvatore Forte –. I bandi di quest’anno si muovono in continuità con quelli dello scorso anno, che si erano dimostrati funzionali alle esigenze degli enti per rispondere al meglio ai bisogni dei loro assistiti. Si è anche ritenuto che, essendo questo consiglio a fine mandato, non fosse opportuno puntare su innovazioni o sperimentazioni particolari. Come per il 2023, le risorse maggiori sono andate all’assistenza sociale, 240mila euro suddivisi in due bandi (uno per le fragilità e marginalità di 180mila euro e uno per gli oratori e i centri estivi di 60mila euro). Alla cultura sono andati 100mila euro e all’ambiente (che stiamo cercando di valorizzare) 50mila euro". La data entro la quale presentare le richieste di contributo è il 24 maggio 2024, alle ore 12. Gli enti interessati a partecipare dovranno registrarsi all’area riservata sul portale R.o.l. (Richieste on line) e completare la procedura di accreditamento. Venerdì 5 aprile, alle 16.30, si terrà un webinar in cui verrà fornita una spiegazione passo passo per l’inserimento del progetto. S.V.