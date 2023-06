Soccorre un’anziana Dopo le cure in ospedale la riaccompagna a casa

Non ha esitato a prestarle soccorso e si è resa disponibile a riaccompagnarla a casa dall’ospedale. È il gesto compiuto da un agente di polizia fuoriservizio. L’altro giorno, verso le 18, l’agente della polizia locale bareggese Annalisa Magnanti si trovava con il marito alla festa delle ciliegie. A un certo punto ha notato una donna a terra, di 93 anni, che era caduta sbattendo la faccia, e si è avvicinata per prestarle le prime cure. "La signora – racconta – non voleva farsi portare in ospedale perché non aveva nessuno che l’avrebbe potuta riaccompagnare a casa e non voleva far sapere l’accaduto al figlio, che abita lontano. Era però necessario che fosse medicata e visitata, così le ho detto che sarei stata disponibile io a riaccompagnarla a casa una volta dimessa". Verso la mezzanotte e trenta, l’agente è stata contattata dal pronto soccorso, per riaccompagnare a casa l’anziana. Il sindaco Linda Colombo si è complimentata con lei.