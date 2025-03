Sindrome Down. Un corso per parlare di sé

“No decision without us“: nessuna decisione senza di noi. È questo il tema della campagna di “CoorDown“, l’organismo ufficiale di confronto con tutte le istituzioni per quanto riguarda i diritti delle persone con la ssindrome di Down. Verrà presentato mercoledì alle 21 alla Tela, l’Osteria sociale che ha sede sulla Strada Saronnese 31. Si parlerà del progetto “European Self-Advocates“, che l’associazione rescaldinese “Team Down“ porta avanti ormai da tempo.

Il piano è nato grazie alla collaborazione di nove associazioni europee membri del gruppo “Ee for Trisomy 21“ (tra cui Team Down) con il co-finanziamento dell’Ue e si è concretizzato nella realizzazione di un corso di formazione mirato ad aiutare persone con disabilità intellettive a imparare a parlare di sé e per sé. Il corso si è svolto in quattro lezioni, per un totale di oltre 12 ore. I 13 giovani adulti che hanno accettato la sfida hanno imparato a essere proattivi, a parlare e difendere sé stessi, a fare le proprie scelte in autonomia e a presentare un proprio discorso nei tavoli dove si prendono le decisioni. I partecipanti hanno ricevuto il diploma di “European self-advocates“: "Siamo veramente orgogliosi di questo gruppo di ragazzi e dei traguardi che hanno raggiunto – dice Eunice Gordon, presidente di Team Down – e quindi mercoledì diamo la possibilità ai tredici self-advocate di farsi conoscere davanti a un pubblico importante, di parlare di loro stessi, degli obiettivi che hanno raggiunto e dei cambiamenti che vorrebbero vedere". Condurrà la serata Emanuela Bossi, farmacista di Busto e presidente dell’associazione “Mai paura“. Alcuni self-advocates che hanno seguito la formazione avranno inoltre la possibilità di rappresentare l’Italia al Parlamento europeo a Bruxelles, a maggio. Silvia Vignati