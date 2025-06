Sicurezza, più controlli sul territorio. Previsti 48 servizi con l’ausilio del drone

Dai 50mila euro regionali ottenuti per il patto locale si punta a migliorare la sicurezza per i comuni del Magentino. Lo ha detto l’assessore del comune di Magenta e vice sindaco Enzo Tenti che ha parlato di un piano di lavoro con 48 servizi operativi in più. "Di questi – sottolinea – 18 saranno in notturna fino alle 2 di notte e, di questi, 15 si svolgeranno, soprattutto, il venerdì e il sabato. Ulteriori 15 avranno un’estensione fino alla mezzanotte e altri 15 riguarderanno strade provinciali e statali". Il comune di Magenta ha acquistato un drone che verrà utilizzato per servizi mirati, quali potrebbero essere quelli destinati alla scoperta degli abusi. Al momento però siamo ancora nella fase burocratica per l’ottenimento dei permessi all’Enac e la formazione degli operatori che saranno destinati a pilotare il drone. G.M.