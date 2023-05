Si schianta contro un palo alle tre di notte: l’auto s’incendia

Un boato nella notte e un’auto che prende fuoco. È accaduto ad Abbiategrasso dove, verso le 3 tra venerdì e sabato un giovane di 21 anni stava percorrendo via Sauro. Improvvisamente ha perso il controllo del veicolo andando a sfondare il muro di cinta di un’abitazione e abbattendo un albero. L’impatto è stato violento. Il ragazzo ha riportato traumi su varie parti del corpo. Inoltre il veicolo ha preso fuoco e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Il giovane è stato soccorso dall’equipaggio della Croce Azzurra di Abbiategrasso che l’ha portato, in codice giallo all’ospedale di Magenta. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause. Soltanto due notti prima altri due veicoli avevano preso fuoco ad Abbiategrasso, ma non a seguito di un incidente. Ignoti hanno dato alle fiamme una Volkswagen Polo parcheggiata in via Sciesa. Le fiamme hanno poi attaccato anche l’auto parcheggiata vicino. G.M.