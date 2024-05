Si riorganizzano i servizi sanitari. Serie di interventi coi fondi del Pnrr

Con i fondi del Pnrr all’ospedale di Cuggiono sono iniziati i lavori di ristrutturazione, completamento e rioccupazione di spazi abbandonati per una miglior organizzazione dei servizi sanitari, sia attraverso l’ospedale di Comunità che dei reparti di cura e riabilitazione. "Il nostro ospedale - ha commentato il direttore medico Eugenio Vignati – sta vivendo una fase di crescita che potrebbe avere, nell’immediato futuro, una nuova evoluzione andando a creare nuove attività nell’ambito della neuropsichiatria infantile, che non sono presenti negli altri ospedali della nostra Asst. Il ruolo di questo ospedale è complementare con quello di Legnano dove si cura il paziente nella fase acuta. Superata questa fase qui a Cuggiono gli stessi pazienti vengono rimandati per le cure di riabilitazione, sia cardiologica che fisiatrica". "Abbiamo un Pronto soccorso che fa fronte alle piccole emergenze, così come il reparto chirurgico ed ortopedico, un poliambulatorio e l’ospedale di Comunità che si sta avviando secondo le direttive regionali e nazionali".

E per le piccole esigenze dell’ospedale c’è la Fondazione dei Quattro Ospedali che non manca mai di fornire il proprio supporto. Proprio nella giornata di ieri il presidente Norberto Albertalli col suo vice Angelo Gazzaniga e Piermarco Locati, hanno portato a Cuggiono due nuovi televisori da posizionare nelle sale d’attesa dei poliambulatori, dodici armadietti per le stanze di degenza dell’Hospice e una apparecchiatura per il reparto di fisioterapia. "Così, dopo che in passato abbiamo donato dodici frigor da camera oggi abbiamo portato dei mobiletti su cui appoggiare questi frigor, rendendoli maggiormente funzionali", ha detto Gazzaniga. Alla donazione hanno presenziato i vertici dell’Asst, dal direttore generale Francesco Laurelli ai direttori Valentino Lembo (direttore sanitario) e Giovanni Guido Guizzetti (direttore socio-sanitario).

Giovanni Chiodini