Si chiama “La scuola si fa città”. Centro e periferie senza confini

L’obiettivo è rigenerare i luoghi per arrivare a rigenerare le comunità che li frequentano attraverso azioni fisiche, quindi immediatamente visibili, e azioni “immateriali”, il tutto a partire da una cospicua dotazione finanziaria che sfiora i 18 milioni di euro. Il progetto si chiama “La scuola si fa città”, è stato presentato ieri a Palazzo Malinverni e oggi decollerà con un incontro pubblico nell’auditorium della secondaria “Bonvesin della Riva”.

Le nove azioni che compongono il corpus di “La scuola si fa città” discendono dai tre obiettivi del progetto: Innovare, Rigenerare e Connettere. In questi contenitori si trova un po’ di tutto con l’unico, comune obiettivo di mettere in connessione luoghi e persone.

Un esempio? L’azione denominata “Community hub complesso ex edificio scuola superiore di via Verri” ha come obiettivo riqualificare l’ex Liceo classico di di via Verri per realizzarvi un community hub pensato e destinato a giovani, in particolare pendolari che arrivano in città per frequentare le scuole.

Il recupero, già iniziato da tempo, sarà infine realizzato attraverso un processo partecipativo in cui i giovani saranno chiamati a co-progettare e gestire lo spazio in funzione dei loro bisogni. Il finanziamento è in questo caso di 5 milioni 746mila euro. Proprio il bilanciamento tra azioni materiali - come recuperi strutturali o efficientamenti - e azioni condivise che “ingaggiano” persone e associazioni, sono alla base del progetto."L’intero progetto sintetizza in maniera efficace la visione della città della nostra amministrazione - ha detto il sindaco, Lorenzo Radice -: una città che investe sui luoghi di socializzazione per migliorare i rapporti interpersonali e ridurre le diseguaglianze. Data la complessità di un progetto cui stiamo lavorando da oltre tre anni e destinato a lasciare il segno, fondamentale saranno i percorsi partecipativi per mettere a sistema i suggerimenti di chi fruirà questi luoghi rigenerati e li farà vivere: è il primo progetto di questa portata che si realizza a Legnano e la bontà del risultato sarà determinata anche dai contributi di chi vi parteciperà".

L’importo totale del finanziamento ottenuto per La scuola si fa città è di 17 milioni 968mila euro, di cui 1 milione 122mila euro di fondi Fse+, 14 milioni 178mila euro di fondi Fesr, 2 milioni 400mila euro di fondi Fsc e circa 268mila euro da altri fondi e risorse proprie. Per le azioni fisiche si prevede, entro la fine dell’anno e l’inizio del 2025, l’indizione di tutte le gare per essere nelle condizioni di cominciare i lavori entro il primo semestre del prossimo anno.