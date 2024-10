Si avvicina il closing: "Se non si concretizza riprendo tutto in mano"

La squadra è ultima in campionato nel girone A di Eccellenza e si spera in una svolta che per ora non è mai arrivata. Le voci danno vicino il closing fra la nuova e la vecchia proprietà col subentro dell’imprenditore rescaldinese Sergio Zoppi al posto dell’attuale presidente, Enea Benedetto. La data per chiudere le discussioni durate mesi sarebbe quella del 9 ottobre prossimo. Abbiamo quindi chiesto all’attuale presidente se ne fosse effettivamente a conoscenza e la risposta non ha tardato ad arrivare: "Sarà piuttosto improbabile prima del 15 o del 20 ottobre - spiega Enea Benedetto -. Sicuramente se entro quella data non si concretizzerà in modo definitivo, potremmo dover riprendere in mano la situazione noi col nostro gruppo".

Il legale di Benedetto, l’avvocato Pipitone che si occupa dello sblocco delle quote della società sequestrate dalla procura di Alessandria, non ha mai risposto alle nostre richieste in merito. Tempi davvero bui per i tifosi legnanesi.

Christian Sormani