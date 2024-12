Sì alla passerella verso treni e autobus

A breve per i residenti sarà più facile, ma soprattutto più sicuro, raggiungere la stazione ferroviaria alla Bruciata e anche le fermate dei mezzi pubblici che percorrono l’ex statale Vigevanese sulla tratta Abbiategrasso-Milano. La sindaco Ada Rattaro (nella foto) ieri era nella sede di Città Metropolitana per sottoscrivere un accordo per la realizzazione, in prossimità della strada provinciale "Binasco-Vermezzo", di un nuovo percorso ciclopedonale costituito da una passerella a scavalco sia del Naviglio Grande sia della ex statale. L’opera, comprendente anche i percorsi di accesso e le rampe di scale utili a collegare la nuova passerella con le fermate dell’autobus, avrà un costo di 2,4 milioni. Città metropolitana contribuirà con un milione mentre la Regione sosterrà l’opera con 700mila euro. "Si tratta di una nuova infrastruttura fortemente voluta dal territorio per permetterà l’attraversamento in sicurezza di una importante arteria stradale" ha commentato la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo. "Ringrazio Città Metropolitana e la Regione che hanno compreso l’importanza e stanziato questo importante importo. Il Comune di Vermezzo con Zelo farà la sua parte finanziando la parte rimanente con mezzi propri, attraverso l’applicazione di avanzi di amministrazione o accendendo un mutuo. Ringrazio anche il sindaco Crivellin per la collaborazione e la disponibilità nel realizzare l’opera, che territorialmente riguarda anche il comune di Albairate" le parole della sindaco Rattaro. Giovanni Chiodini