Show di luci ai Giardini Estensi, boom... con chiusura anticipata

Oltre 180mila le persone che dall’8 dicembre al 7 gennaio hanno visitato lo spettacolo di luci e proiezioni ai Giardini Estensi di Varese. I mercatini di piazza Monte Grappa hanno visto invece il passaggio di oltre 120mila persone tra stand e bancarelle natalizie e sempre molto affollata è la pista di pattinaggio nel parco di Palazzo Estense. A fornire i dati che costituiscono un bilancio più che positivo per il Natale in città è l’amministrazione comunale. Presenze importanti anche al Sacro Monte, dove la funicolare è stata utilizzata da più di 4000 passeggeri tra il 23 dicembre e il 7 gennaio. Circa 2000 persone invece hanno visitato le mostre a Villa Mirabello e al Castello di Masnago, mentre tutte sold out le visite guidate "Conosci il tuo Patrimonio". Soddisfazione per la vicesindaca Ivana Perusin. "Anche quest’anno abbiamo ottenuto un ottimo riscontro di pubblico: la città è stata sempre piena di persone che dai Giardini Estensi al centro e fino al Sacro Monte hanno partecipato con entusiasmo a quanto Varese ha saputo offrire". La comunicazione del Comune è stata diffusa ieri, dopo un post social pubblicato il 7 con cui si dava l’appuntamento al prossimo Natale. Ma alcuni hanno fatto notare come in origine era stata diffusa la data del 17 gennaio (e non del 7) come ultimo giorno delle proiezioni ai giardini. L.C.