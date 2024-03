Sfregia con un coccio la rivale in amore Una donna di 38 anni rischia 5 anni e 4 mesi di carcere per aver sfregiato con un calice rotto una rivale in amore di 27 anni a Varese. L'aggressione è avvenuta in un bar di Leggiuno nell'ottobre 2020 durante un tentativo di riappacificazione tra le due donne. La vittima ha accusato l'imputata di averle rovinato la vita, mentre quest'ultima ha sostenuto di aver agito in difesa.