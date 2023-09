Settimana della mobilità sostenibile, più spazi a misura di pedone

Sarà piazza Trento e Trieste al centro delle iniziative in programma a Busto Arsizio per l’edizione 2023 della Settimana Europea della Mobilità, al via il 16 settembre. Dopo la chiusura di via Cavallotti, lo scorso anno, con l’allestimento del "Cavallotti garden" che tanto apprezzamento aveva ottenuto dai cittadini, quest’anno sarà piazza Trento e Trieste ad essere allestita con alberi e prato, quindi a fare da sfondo a lezioni all’aperto, incontri, concerti, iniziative delle scuole, sessioni di yoga e tante altre iniziative. Di conseguenza sarà attivato un nuovo schema di circolazione, in base al seguente calendario: da giovedì 14 a sabato 16 nuova viabilità per allestimento della piazza e inaugurazione, da domenica 17 settembre a domenica 24 settembre: svolgimento della manifestazione. Quindi per una settimana si sperimenterà un nuovo allargamento della zona a traffico limitato che riguarderà la metà di piazza Trento e Trieste (la parte destra per chi viene da via Daniele Crespi) che sarà chiusa totalmente solo nei giorni 16, 17, 23 e 24 settembre. Ro.Fo.