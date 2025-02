Servizio Movibus da migliorare. Via al tavolo di consultazione

Nel mese di gennaio, l’Amministrazione Comunale ha convocato i residenti che avevano preso parte alla commissione sul Trasporto Pubblico Locale (Tpl) dello scorso settembre, per affrontare i disagi che stanno mettendo a dura prova i pendolari di Nerviano su Movibus. In questo mese si è reso necessario – e si è tenuto – un ulteriore incontro, reso indispensabile dalle gravi difficoltà causate dalle recenti modifiche agli orari delle linee Movibus. Ritardi cronici, cancellazioni improvvise e bus stracolmi stanno esasperando chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Per garantire un confronto diretto e trovare risposte concrete, è stato invitato anche Marco Griguolo, consigliere della Città Metropolitana con delega al Trasporto Pubblico Locale. Le segnalazioni dei cittadini hanno dipinto un quadro critico: orari modificati senza preavviso o valutazione dell’impatto sugli utenti, mezzi sovraffollati in orari strategici, corse annullate senza alcun preavviso e, fatto ancor più grave, tratte autostradali percorse con passeggeri in piedi, con evidenti rischi per la sicurezza.

Oltre a denunciare il caos quotidiano che vivono i pendolari, l’incontro ha permesso di discutere la situazione del nuovo appalto del trasporto pubblico, considerando che gli attuali Piani di Bacino risultano scaduti da tempo. Sono state illustrate le misure previste nei prossimi bandi, con la promessa di un servizio più efficiente e affidabile, anche se i cittadini, ormai esasperati, chiedono risposte immediate. Di fronte all’urgenza della situazione, il consigliere Griguolo ha proposto l’istituzione di tavoli tecnici per raccogliere segnalazioni, verificare le problematiche e dare voce alle esigenze del territorio.

Ch.S.