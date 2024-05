Servizio idrico: assemblea aperta sui rincari

Fissato per domani sera alle 21 all’auditorium Aldo Moro (in viale Santuario) il consiglio comunale aperto dedicato a "Chiarimenti da parte del gestore del servizio idrico integrato in merito alle criticità e ai disservizi sopraggiunti per le cittadine e i cittadini di Saronno, e tuttora presenti, con il passaggio della gestione del servizio idrico da Saronno Servizi s.p.a. alla società Alfa s.r.l.". A chiedere la seduta la lista civica Obiettivo Saronno e il consigliere comunale indipendente Giuseppe Calderazzo: "Sarà una serata in cui i cittadini potranno esprimersi liberamente, sulle problematiche riscontrate in merito alla gestione dell’acqua come ad esempio: bollette, disservizi vari, rapporti con il gestore e qualità dell’acqua stessa. Questa è l’opportunità di far sentire la propria voce, partecipando attivamente e ricevendo risposte concrete dai gestori del servizio".

Negli ultimi giorni si è parlato molto dei tempi di convocazione della seduta e dell’invito di Alfa srl al cui presenza non è stata confermata. I richiedenti sperano di poter fornire ai saronnesi risposte sull’aumento delle bollette ma anche sui disservizi patiti in questi mesi con errori nella domiciliazione e di calcolo delle tariffe e degli invii delle bollette. Dopo le lunghe code registrate allo sportello di Alfa in via Roma e le tante proteste dei cittadini, la lista civica ha organizzato prima degli incontri pubblici, poi una mozione respinta dal consiglio comunale. Non si sono arresi e con la collaborazione di Calderazzo ora hanno richiesto il consiglio comunale aperto.

S.G.