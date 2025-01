Seprio Park. La svolta contro i vandali

È stato presentato dal sindaco Andrea Cassani e dall’assessore al Bilancio Corrado Canziani, il nuovo gestore del Seprio Park. Obiettivo con la nuova gestione affidata ad Axess maggiore sicurezza, specialmente nelle ore notturne, e più servizi per un accesso facilitato con l’utilizzo delle nuove tecnologie. Al momento non ci saranno ritocchi alle tariffe, saranno mantenute quelle attuali. Una svolta per il parcheggio, spesso bersaglio di atti vandalici. Il nuovo gestore punta da subito al miglioramento del servizio, facilitando l’accessibilità con l’utilizzo della tecnologia per i pagamenti (Telepass), sul fronte della sicurezza contro le incursioni notturne verranno chiusi i cancelli d’ingresso collegati a un sistema di automazione, ci sarà un sistema di lettura targhe dei veicoli e anche la telesorveglianza.

Ros.Fo.