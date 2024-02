Sempre più negozi chiusi. Qualcuno tenta la sfida del ritiro dei capi usati

Serrande che si abbassano e che non verranno mai più rialzate. Negozi che esistevano da anni e che, improvvisamente, chiudono. E’ il quadro che emerge da una Magenta che è cambiata radicalmente nel corso dell’ultimo decennio. L’ultimo post dell’altro giorno sulla nota pagina facebook Sei di Magenta se… parla di un altro pezzo di storia, il negozio della Benetton. Sconti pazzeschi praticati in questi giorni in vista di una possibile chiusura. "Praticamente tutto quel che è rimasto viene venduto con uno sconto del 70%. Calzini e intimo di colore e di qualità", scrivono nel post. Non è una novità. Anche il negozio di abbigliamento nei pressi della basilica di San Martino ha cessato l’attività. Pochi clienti, troppe spese, se poi c’è anche l’affitto è impossibile sostenerle. Infine ci sono i metodi di acquisto on line che stanno radicalmente cambiando le regole. E così c’è anche chi si inventa qualcosa di nuovo. E’ il caso dell’iniziativa lanciata da Martina, giovane donna che ha aperto un negozio in via Espinasse a Magenta sfidando le statistiche che non incoraggerebbero nessuno. Lo ha chiamato Marilyn Boutique perché lei è una grandissima fan di Marilyn Monroe. Martina ritira dalla gente capi di abbigliamento, scarpe di marchi più o meno rinomati e selezionati. Articoli nuovi e usati, ma tutti in condizioni ottimali in conto vendita. Questo vuol dire che gli articoli vengono portati a Martina che li valuta insieme al cliente e, se questi è d’accordo sul prezzo, li lascia per 90 giorni. Se entro tre mesi viene venduto il 50 per cento del ricavato va all’attività, l’altro 50 per cento al cliente. Un modo per offrire merce di qualità a prezzi bassi. E se di negozi di abbigliamento ce ne sono sempre di meno in compenso esistono sono sempre più agenzie immobiliari e parafarmacie. Spuntano come funghi a Magenta e nel territorio.

G.M.