Sei Comuni “free“ nel Legnanese

A fine 2023 erano sei i Comuni del Legnanese nella classifica di Legambiente, presentata a dicembre, dedicata ai Comuni Rifiuti Free, due in meno rispetto all’anno precedente. I dati relativi alla Lombardia e riferiti alla raccolta rifiuti del 2022 partivano da un dato complessivo che racconta come in tutta la regione siano 350 i Comuni che si possono fregiare del titolo: in graduatoria entrano i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di differenziata, hanno conferito meno di 75 chili per abitante anno di rifiuto secco non riciclabile. I Comuni Rifiuti Free del territorio sono dunque Canegrate, Dairago, Nerviano, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese. Tra i sei del Legnanese premiati è San Giorgio su Legnano a guadagnare il primo posto: per il piccolo comune, che non raggiunge i 7mila abitanti, la percentuale di differenziato è pari all’88,3% e ogni abitante ha conferito in media 45 chili di rifiuto secco indifferenziato nel corso dell’anno preso in considerazione.

Sopra l’85% di rifiuti differenziato si sono collocati anche Rescaldina (87,3%), Canegrate (86,6%), Dairago (85,7%) e Villa Cortese (85,1%), mentre poco al di sotto, con l’83% , è finito il Comune di Nerviano.

