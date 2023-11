Sedriano, morta l’anziana travolta in bici da un’auto

Sedriano, 3 novembre 2023 – Ha perso la vita alcuni giorni dopo l’incidente che l’aveva vista coinvolta. Un sinistro come tanti. Inizialmente non sembrava che la situazione dovesse volgere al peggio. Era successo in via Fagnani a Sedriano, mercoledì della scorsa settimana, di fronte alla farmacia comunale. Lei era in bicicletta, quando è stata urtata da un’auto.

Era caduta riportando traumi su varie parti del corpo. I soccorritori l’avevano trasferita, in codice giallo, all’ospedale San Carlo di Milano. Ma le sue condizioni sono peggiorate e Silvana Roma non ce l’ha fatta: è morta a 82 anni.

A intervenire quel giorno era stata la Polizia locale di Sedriano che ha svolto i normali accertamenti che non hanno portato al sequestro dei veicoli coinvolti perché non c’erano gli estremi.

Silvana Roma era in pensione da tempo e svolgeva una vita tranquilla. Nella sua vita ha svolto un lavoro socialmente importante come colf alle dipendenze del Comune. I suoi compiti erano quelli di assistere gli anziani che ne avevano necessità al loro domicilio. Ora si attende la data dei funerali, ma prima si aspetta l’esito dell’esame autopsia. L’altra mattina, sempre a Sedriano, un uomo di 76 anni ha perso la vita per un malore che lo ha colto mentre era in bici in via Mazzini.