Si scambiano nove chili di droga sotto gli occhi dei carabinieri. A Sedriano arrestati quattro spacciatori

Sedriano (Milano), 22 aprile 2025 – Prima l’identificazione di un’auto sospetta in un territorio già nel mirino dei carabinieri per lo smercio di droga, poi il pedinamento fino al luogo di quello che si è rivelato essere un punto di scambio di sostanze stupefacenti, infine l’inseguimento a piedi degli spacciatori, con la necessità di “neutralizzare” la reazione di uno dei soggetti inseguiti: si è concluso con l’arresto di quattro persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (per uno dei quattro si aggiunge anche la resistenza a pubblico ufficiale), il sequestro di nove chilogrammi di stupefacenti e di poco meno di 40mila euro in contanti, l’intervento dei carabinieri avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di sabato (ma la notizia è emerso solo ora) nella zona tra Inveruno – dove i militari hanno iniziato a seguire l’auto – e Sedriano.

I militari, impegnati in una normale operazione di perlustrazione del territorio, hanno infatti individuato un’auto sospetta sulle strade di Inveruno: a bordo dell’autovettura due persone, un giovane di 23 anni residente a Sedriano e una donna classe 1988, risultata residente a Ospitaletto, nel Bresciano. I carabinieri hanno dunque seguito l’auto fino a Sedriano, luogo scelto dai due per la consegna di sostanze stupefacenti ad altri due soggetti, poi rivelatisi essere due giovani di 24 anni residenti a Cuggiono e Mesero.

A quel punto, proprio nel momento dello scambio e quindi in flagranza di reato, i carabinieri sono entrati in azione: i tre ragazzi si sono dati alla fuga a piedi, mentre la donna è stata subito bloccata. L’inseguimento è durato qualche minuto, finché i militari non sono riusciti a fermare i tre: uno di questi, il 23enne di Sedriano (l’unico poi risultato con precedenti penali), ha anche opposto resistenza. A giochi fatti, i quattro si stavano scambiando ben otto chilogrammi di hashish e un chilo di marijuana, con denaro contante pari a poco meno di 28mila euro (27.790). I militari, nelle successive perquisizioni, hanno poi trovato altri 8mila euro, oltre a tremila euro in possesso dei componenti del gruppo. Tutti e quattro sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotti in carcere.