Sedi Inps a corto di personale, Sos per turni e servizio agli utenti

Meno della metà del personale che servirebbe per garantire il funzionamento delle attività a livello locale. È la denuncia dei sindacati per la carenza di organico nelle sedi Inps. A Varese, nella giornata di mobilitazione in tutta la Regione Lombardia, le sigle sindacali si sono riunite in assemblea per mettere a punto le prossime azioni. Una è già definita: "Chiederemo un incontro urgente alle istituzioni nelle persone del presidente della Provincia Magrini e del prefetto Pasquariello", dice a nome di tutte le sigle Ciro Calemme di Confsal Unsa. Al suo fianco Maria Gabriella Sierchio della Cgil, Danilo D’Arco della Usb, Angelo Giorgi della Uil e Nunzio Praticò e Michele Amico della Cisl. "La situazione è drammatica, c’è una forte mancanza di personale riconosciuta dall’ente stesso che riguarda la sede provinciale di Varese e le agenzie di Luino, Tradate, Busto e Gallarate". Preoccupano le condizioni dei lavoratori ma anche le ricadute sul servizio ai cittadini. L.C.