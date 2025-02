Scuola di cybersecurity. Lezioni con gli esperti all’istituto Bernocchi

Argomento quotidianamente in testa alle cronache, la cybersecurity è stata al centro di un momento di formazione rivolto agli studenti del triennio di Informatica e telecomunicazione dell’Isis Bernocchi di Legnano: gli studenti hanno partecipato a un incontro progettato insieme all’Its Incom Academy, concluso da Andrea Ghirardini, professionista con una lunga carriera alle spalle ed esperto di interventi di cybersecurity, che tornerà ospite al Bernocchi il 4 marzo.

Ghirardini si occupa di information security e sistemi di telecomunicazione da circa 30 anni, ha lavorato in varie aziende - tra cui Telecom Italia Lab, @Mediaservice.net, Area spa - ed è anche formatore per Eurojustice e per Unicri, oltre a collaborare con le università di Trento, Milano e Lugano.

"Si parla molto spesso di cybersecurity e poco dei suoi aspetti pratici - spiega Ghirardini -. La formazione permette anche di riflettere sulle implicazioni che il suo sviluppo comporta nel mondo del lavoro, con la richiesta di competenze professionali specifiche, e in quello scolastico, aprendo nuove opportunità di collaborazione con le realtà aziendali e legate al mondo produttivo".

