Scritte no-vax all’ingresso del cimitero. Il sindaco: "Sappiamo come reagire"

C’è voluto qualche giorno, ma alla fine le scritte No Vax che qualche ignoto aveva vergato all’ingresso del Cimitero Parco di Legnano sono state cancellate. È stata l’amministrazione comunale a farsi carico venerdì del lavoro di imbiancatura necessario per rimuovere le scritte. A dare notizia dell’intervento è stato il sindaco Lorenzo Radice: "Coperte le scritte offensive – ha detto infatti il primo cittadino, prima di rivolgersi agli ignoti vandali – con cui i soliti “No alla qualunque“ avevano imbrattato il nostro cimitero. Ogni volta che ci fate un danno, ci rendete più forti e determinati ad andare avanti. Noi siamo una comunità, noi sappiamo come reagire".

P.G.