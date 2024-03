Screening alla vista per i bambini. Si prevengono gli “occhi pigri“

Uno screening per prevenire problemi alla vista, un’iniziativa che è riuscita a coinvolgere la stragrande maggioranza dei bambini delle scuole dell’infanzia: la scorsa settimana, nella sede del Comune, sono stati il sindaco Arconte Gatti, il dottor Pier Marco Locati, la dottoressa Ornella Farina e Patrizia Ferrè a tirare le fila dello screening incentrato sull’ambliopia (occhio pigro), promosso dall’amministrazione ed effettuato nelle scuole dell’infanzia Statale e Parrocchiale. L’adesione è stata pressoché totale: i bambini esaminati sono stati 121, di cui tre sono risultati patologici e 14 da tenere sotto controllo e sottoporre a ulteriori approfondimenti. "Il risultato evidenzia la bontà e l’efficacia della prevenzione, anche nelle più piccole fasce d’età. Per questo continuerà l’attenzione della nostra amministrazione – ha commentato il sindaco Gatti -. Ringraziamo l’associazione Adiva, nella veste del dottor Pier Marco Locati, la dottoressa Farina e la signora Patrizia, il corpo insegnanti delle materne per la collaborazione e il personale degli Uffici comunali che ha partecipato in maniera fattiva alla buona riuscita del progetto".P.G.