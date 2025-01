Scossa civica abbandona la maggioranza. Il sindaco Daniela Colombo adesso traballa

Scossa Civica abbandona la maggioranza ed il sindaco Daniela Colombo adesso traballa. Scossa Civica ha ufficializzato la sua uscita dalla maggioranza guidata dalla sindaca Colombo, segnando la fine di un percorso amministrativo tormentato da tensioni e divisioni. La rottura, divenuta definitiva dopo le dimissioni del consigliere Marco Bina, rappresenta l’epilogo di mesi di dissapori che avevano già indebolito l’amministrazione, privandola di un seggio in consiglio comunale. La decisione della lista arriva come atto conclusivo di un distacco annunciato, iniziato con la revoca delle deleghe all’assessore Sergio Parini, rappresentante della lista civica in giunta. Durante l’estate, Scossa Civica aveva preannunciato un cambio di passo nei rapporti con la sindaca Colombo, criticando le decisioni unilaterali e rifiutando il ruolo di meri ratificatori. Le dimissioni di due consiglieri, Katia Cavaleri e Sergio Banfi, avevano poi scosso la maggioranza. La separazione definitiva arriva ora, con la precisazione che l’unico consigliere rimasto, Antonio Bolis, agirà d’ora in poi in modo indipendente, non rappresentando più Scossa Civica, che si dichiara ufficialmente fuori dal consiglio comunale.

Le motivazioni della rottura risiedono, secondo Scossa Civica, nell’esclusione arbitraria del loro assessore dalla giunta e nel mancato coinvolgimento nei processi decisionali, che ha reso impossibile una collaborazione trasparente con l’attuale amministrazione. "Questo stillicidio ha coinvolto anche il personale comunale, accentuando ulteriormente la crisi amministrativa", ha aggiunto Scossa Civica.

Ch.So.